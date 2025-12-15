Un commerce alimentaire bruxellois sur quatre ne respecte pas les normes d’hygiène
Ces chiffres, désormais accessibles via le nouvel outil en ligne Food Hygiene Rating, placent Bruxelles en tête des scores défavorables au niveau national.
Près d’un commerce alimentaire bruxellois sur quatre ne respecte pas pleinement les règles de base en matière d’hygiène, selon les données de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Selon les données consultées par nos confrères de Het Nieuwsblad, les communes les plus touchées sont Saint-Josse, Molenbeek, Schaerbeek, Saint-Gilles et Anderlecht. À titre d’exemple, à Saint-Josse, près d’un tiers des établissements contrôlés ont reçu la mention “à améliorer”, signe que les manquements constatés n’avaient pas été corrigés après une seconde inspections. À Molenbeek, ce sont plus de 100 commerces qui ont échoué sur 344 contrôles.
Si le phénomène concerne surtout les quartiers à forte densité commerciale, il ne se limite pas au centre de la capitale : à Auderghem, et dans les deux Woluwe, plus de 20% des commerces inspectés obtiennent également une évaluation négative.
En comparaison, seuls 8% des établissements belges contrôlés reçoivent une mauvaise note en moyenne, contre moins de 7% à Gand et moins de 6% à Charleroi. Pour expliquer ces différences notables entre les villes, les experts évoquent notamment la forte présence de petits commerces, la diversité du secteur Horeca ou encore des difficultés de formation ou de langue.
Enfin, les résultats révèlent de fortes disparités au sein d’une même chaîne, selon les établissements et les communes. Un rappel donc, que la sécurité alimentaire dépend avant tout de la gestion locale, et non de l’enseigne en elle-même.
Rédaction