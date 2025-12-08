Un chantier spectaculaire dans le parc Maximilien permettra à l’avenir de chauffer le quartier Nord

Un chantier spectaculaire vient de démarrer : un réseau de chaleur et de froid ultramoderne va transformer le quartier Nord. D’ici 2028, le parc Maximilien sera plus qu’un espace vert. Il deviendra une véritable réserve d’énergie durable.

Au parc Maximilien, un chantier inhabituel a débuté ce matin : sous les pelouses et les allées se prépare un système géothermique capable de chauffer, ou de rafraîchir, une grande partie du quartier Manhattan. Le premier forage a été réalisé, marquant le lancement du projet Be.SHARE, une future centrale de chaleur invisible enfouie à 150 mètres de profondeur.

Le principe : descendre une sonde dans le sol, y faire circuler un fluide qui capte les calories naturelles, puis les transférer vers une pompe à chaleur pour alimenter bureaux et logements sociaux. À terme, l’installation pourrait éviter 1.500 tonnes de CO₂ et réduire sensiblement la facture énergétique du quartier.

Les propriétaires de bâtiments se disent déjà intéressés, tandis que les habitants seront associés via des ateliers participatifs destinés à expliquer le fonctionnement du réseau et l’usage optimal de l’énergie dans des logements rénovés.

Plusieurs forages tests se poursuivront jusqu’au 4 janvier. Si les résultats sont concluants, les puits définitifs seront installés sous le parc, pour une mise en service espérée d’ici deux ans.

■ Reportage de David Courier et Charles Carpreau