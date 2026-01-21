Un cas de grippe aviaire détecté à Auderghem

Un cygne tuberculé retrouvé mort aux étangs Chabots à Auderghem a été testé positif à la grippe aviaire, selon une information de la DH. Selon Bruxelles Environnement, il s’agit d’un cas isolé et sans danger immédiat pour la population.

Alors que d’autres oiseaux infectés, dont des mouettes rieuses, ont été signalés récemment en Région bruxelloise, le nombre de cas reste faible (cinq cas positifs l’an dernier) et aucune mortalité massive n’a été observée. De plus, le risque de transmission à l’homme est presque nul, à conditions de respecter les précautions de base : éviter tout contact avec des oiseaux morts ou malades et signaler leur présence.

Pour rappel, la grippe aviaire affecte les oiseaux sauvages et domestiques. Celle-ci peut provoquer faiblesse, troubles respiratoires, baisse de production d’œufs et mortalité.

Rédaction – Image d’illustration BX1