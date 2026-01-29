 Aller au contenu principal
Un camion percute le plafond du tunnel Botanique : le tunnel est rouvert à la circulation

Un camion est entré en collision avec le plafond du tunnel Botanique ce jeudi vers 16h40. Il est resté coincé dans l’entrée du tunnel pendant plus de trois heures, provoquant d’importants embarras de circulation sur la Petite Ceinture en pleine heure de pointe, avant d’être dégagé par les pompiers aux alentours de 20h. Après la sécurisation du site, la police a pu rouvrir le tunnel à la circulation.

