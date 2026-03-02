Un camion bloqué dans un tunnel cause la fermeture de plusieurs tunnels de la petite ceinture : la circulation est rétablie

La circulation est compliquée ce lundi sur la petite ceinture : trois tunnels étaient fermés à cause d’un camion bloqué.

“Suite à un incident, le tunnel Louise direction Basilique et le tunnel Stéphanie direction centre sont fermés à la circulation“, communiquait Bruxelles Mobilité peu avant 11h. En cause : un camion hors gabarit bloqué dans le tunnel Louise. Le tunnel Porte de Hal direction Basilique était également fermé à la circulation depuis 11h30 suite à une congestion.

La porte-parole de Bruxelles Mobilité, Inge Paemen, nous confirme que les pompiers étaient attendus sur place pour extraire le camion. Lors de l’accident, un ventilateur a été endommagé mais ne risque pas de tomber. Il sera donc réparé durant la nuit.

Vers 13h46, Bruxelles mobilité annonce la fin de l’incident : les tunnels Stéphanie direction Centre et Louise direction Basilique sont rouverts à la circulation.

La rédaction – Photo et vidéo : Caravaggio