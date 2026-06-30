Un Bruxellois se lance le défi de traverser l’Atlantique en solitaire

Après plusieurs années loin des pontons, Timothée Froment retrouve la voile avec un objectif ambitieux.

À 34 ans, le Bruxellois Timothée Froment s’est fixé un défi de taille : prendre le départ de la Mini-Transat 2027 à bord d’un voilier de seulement 6,50 mètres. Atteint d’un diabète de type 1, le skipper devra composer avec sa maladie tout au long de cette course en solitaire, s’il parvient à décrocher sa qualification.

■ Reportage d’Anaïs Corbin

Après plusieurs années loin de la voile, Timothée Froment a décidé de renouer avec sa passion. Une décision inspirée par le parcours d’un navigateur belge qu’il connaît bien. “Les personnes avec qui j’ai fait de la voile quand j’étais plus jeune, c’était Denis Van Weynbergh qui a fini le Vendée Globe l’année passée. À son arrivée, ça m’a donné super envie de refaire du bateau et de la course au large”, raconte le skipper.

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