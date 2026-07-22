Fête nationale : 150.000 personnes ont participé à la Belgian Party au Cinquantenaire

Environ 150.000 personnes, selon la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, étaient présentes mardi soir dans le Parc du Cinquantenaire, à l’occasion de la “Belgian Party”, organisée pour la Fête Nationale par le SPF Chancellerie et le Syndicat d’initiative-Bruxelles Promotion.

Quelques interventions légères, dont neuf en raison de problèmes médicaux mineurs, ont été effectuées par les services de secours, a indiqué le SPF Chancellerie.

“Le parc du Cinquantenaire a été rendu à ses usagers mercredi matin après que Bruxelles-Propreté eut assuré l’enlèvement des déchets et le nettoyage de la plus grande partie du parc dans la nuit de mardi à mercredi“, a ajouté le Service Public Fédéral. “Le démontage des installations se poursuivra progressivement jusqu’à ce vendredi, chaque zone étant nettoyée au rythme du démontage.”

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Plusieurs artistes belges se sont produits mardi soir sur la scène installée devant les arches du Cinquantenaire. On retrouvait dans la programmation Teddy Bear, Tourist le MC, Ghinzu, Camille Yembe, Pierre de Maere, Omdat Het Kan & Average Rob, Hamza ou encore Zap Mama.

Après ces concerts, qui ont enchanté la foule présente, quelque 350 drones ont accompagné un show laser au son d’un DJ Set de Netsky. Le spectacle a mis en avant diverses personnalités et symboles belges, allant de Wout van Aert à la gaufre, en passant par le cinéma.

La famille royale a assisté au show lumineux, avant de laisser place au traditionnel feu d’artifice à 23h00, qui a conclu les festivités. “Le feu d’artifice s’est déroulé sans problème, grâce à la présence des pompiers de Bruxelles“, a précisé le SPF Chancellerie.

BX1 – Photo : Belga