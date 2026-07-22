Un défi sportif rapporte 8 000 euros à la recherche sur les tumeurs cérébrales à la VUB

Une initiative sportive menée par Laurent Noben, patient de l’hôpital universitaire UZ Brussel, a permis de récolter 8.000 euros au profit de la recherche sur les tumeurs cérébrales à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et à l’UZ Brussel, ont annoncé mercredi les deux institutions.

La somme sera versée au Fonds Paul De Knop, dédié à l’immunothérapie, et bénéficiera à l’équipe de recherche des professeurs Bart Neyns et Johnny Duerinck. Celle-ci travaille sur des traitements innovants contre le glioblastome, l’une des formes de tumeur cérébrale les plus agressives et les plus difficiles à traiter.

Ce qui avait débuté comme un défi personnel s’est transformé en un élan de solidarité. À la fin de sa deuxième chimiothérapie, Laurent Noben s’était fixé comme objectif de participer aux 10 km de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), une discipline qu’il n’avait jamais pratiquée. “J’avais besoin d’une preuve pour moi-même que je pouvais encore aller de l’avant”, explique-t-il. Il avait d’abord sollicité cinq amis; ils ont finalement été 35 à le rejoindre, dont certains n’avaient jamais imaginé courir une telle distance.

Malgré la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, les chances de survie des patients atteints d’un glioblastome restent souvent limitées. Depuis plusieurs années, l’équipe de la VUB et de l’UZ Brussel explore de nouvelles pistes via l’immunothérapie, qui mobilise le système immunitaire pour combattre les cellules cancéreuses.

“Un financement complémentaire reste essentiel pour poursuivre le développement de pistes de recherche innovantes”, souligne le Pr Neyns, qui estime que ce type de soutien permet d’accélérer les travaux. Le Pr Duerinck insiste de son côté sur l’importance de l’engagement de la société: “Chaque don nous aide à rapprocher davantage la recherche scientifique des patients.”

Belga