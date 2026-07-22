Carrefour rappelle des noix et fruits séchés Simpl en raison d’un excès d’ochratoxine A

Carrefour Belgique, en accord avec l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca), rappelle des noix et fruits séchés de la marque Simpl en raison d’une teneur trop élevée en ochratoxine A, indique l’enseigne mercredi.

Le rappel concerne les noix et fruits séchés Simpl de 300 grammes (code EAN: 5400101029675), portant la date de durabilité minimale du 26 décembre 2026. Le produit a été vendu jusqu’au 20 juillet au rayon fruits et légumes de certains magasins Carrefour en Belgique.

L’ensemble des produits concernés a été retiré de la vente. Les consommateurs qui en détiendraient sont invités à ne pas les consommer, à les détruire ou à les rapporter dans un magasin Carrefour, où ils seront remboursés.