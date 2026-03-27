Un Bruxellois sacré meilleur glacier du monde

Le prestigieux concours Gelato Festival World Masters, organisé à Las Vegas, a couronné le meilleur glacier du monde et il s’agit d’un Bruxellois.

Christian Wu, le patron de la Gelateria Giotto, a remporté le concours Gelato Festival World Masters. L’artisan glacier, qui a un magasin à Jette et à Ixelles, a gagné la compétition avec une création mêlant des saveurs de miel sauvage, de pin d’Ecosse, un brin de citron et un crumble aux cèpes. Baptisée “Il Bosco dei Cento Acri”, cette glace inspirée de l’univers de la forêt et de Winnie l’ourson lui avait déjà permis de gagner l’étape belge du Gelato Festival World Masters.

Après quatre années de sélections et plus de 3.500 participants, la finale du Gelato Festival World Masters, organisée à Las Vegas du 24 au 26 mars, a réuni les 34 meilleurs artisans-glaciers de 18 pays différents. La Belgique s’y est particulièrement illustrée, parce qu’en plus de Christian Wu, son confrère Fabio Marasti, travaillant chez La Gourmand’Ice à Verviers, a reçu le prix du “meilleur récit”. Le podium est complété par l’Espagnol Carlo Guerriero, en seconde position, et par le Néerlandais Kees Baars.