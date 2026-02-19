Un Bruxellois de 23 ans condamné à 18 mois de prison pour vente de cannabis dans plusieurs communes belges

Un homme de 23 ans originaire de Bruxelles a été condamné, jeudi, par le tribunal correctionnel de Bruxelles à 18 mois de prison pour avoir vendu du cannabis dans plusieurs communes du Brabant flamand et d’Anvers.

L’individu avait été repéré avec un joint à la main par une patrouille de police le 27 septembre à la gare de Londerzeel (province de Brabant flamand). Contrôlé, il était en possession de plusieurs pacsons de cannabis et une petite somme d’argent liquide.

Le jeune homme a immédiatement avoué qu’il vendait du cannabis depuis trois mois, car il n’avait pas de revenus professionnels et était consommateur lui-même.

Selon ses déclarations et les messages trouvés sur son téléphone portable, il travaillait pour un homme de Boom, dont il a refusé de révéler l’identité. Il devait vendre de la drogue à Boom, Puurs, Willebroek et Londerzeel. Il gagnait entre 50 et 100 euros par jour et vendait six jours par semaine.

“Vu son jeune âge et son casier judiciaire vierge, monsieur aurait pu encore bénéficier d’une peine de travail d’intérêt général mais comme il n’est pas en règle sur le plan administratif et n’a donc pas de domicile officiel, cela n’est pas possible“, a déclaré le parquet.

La défense a plaidé pour une peine avec sursis probatoire. “Nous ne contestons ni ne minimisons les faits mais il est clair que mon client n’était qu’un exécutant, sans aucun contrôle sur les prix ni sur la clientèle. Il était lui-même confronté à une consommation problématique de cannabis mais il a depuis compris que ce n’était pas la bonne voie.”

Le tribunal a tout de même condamné le jeune homme à une peine de prison de dix-huit mois.

Belga – Photo : Belga Image