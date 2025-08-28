Un blessé lors d’une bagarre sur le boulevard Anspach

Une bagarre a éclaté jeudi matin sur le boulevard Anspach, dans le centre de Bruxelles, faisant un blessé, a indiqué la police de Bruxelles Capitale-Ixelles, confirmant une information relayée par plusieurs médias.

Les faits se sont produits vers 08h30, à proximité de la salle de concerts Ancienne Belgique. Une personne a été blessée au cours de l’altercation et transportée à l’hôpital. Elle est restée consciente durant toute l’intervention des secours, a précisé la police.

Le parquet de Bruxelles a été informé et un périmètre de sécurité a été mis en place autour des lieux. Aucune arrestation n’a été effectuée à ce stade et l’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l’incident et identifier les auteurs.

Belga