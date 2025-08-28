Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un blessé lors d’une bagarre sur le boulevard Anspach

Une bagarre a éclaté jeudi matin sur le boulevard Anspach, dans le centre de Bruxelles, faisant un blessé, a indiqué la police de Bruxelles Capitale-Ixelles, confirmant une information relayée par plusieurs médias.

Les faits se sont produits vers 08h30, à proximité de la salle de concerts Ancienne Belgique. Une personne a été blessée au cours de l’altercation et transportée à l’hôpital. Elle est restée consciente durant toute l’intervention des secours, a précisé la police.

Le parquet de Bruxelles a été informé et un périmètre de sécurité a été mis en place autour des lieux. Aucune arrestation n’a été effectuée à ce stade et l’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l’incident et identifier les auteurs.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

28 août 2025 - 14h24
Modifié le 28 août 2025 - 14h24
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales