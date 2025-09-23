Un blessé grave après une agression à Schaerbeek
Une personne a été grièvement blessée à la jambe dans la nuit de dimanche à lundi à Schaerbeek, a indiqué mardi la police de la zone Bruxelles-Nord (Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode).
“Hier vers 04h45, une patrouille est intervenue dans la rue de Quatrecht pour une personne blessée à la jambe par des coups”, a précisé la porte-parole Katlien Breugelmans. “La victime, en danger de mort, a été transportée d’urgence à l’hôpital. L’enquête doit encore déterminer les circonstances exactes des faits ainsi que l’auteur ou les auteurs.”
Belga