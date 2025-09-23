Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un blessé grave après une agression à Schaerbeek

Une personne a été grièvement blessée à la jambe dans la nuit de dimanche à lundi à Schaerbeek, a indiqué mardi la police de la zone Bruxelles-Nord (Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode).

“Hier vers 04h45, une patrouille est intervenue dans la rue de Quatrecht pour une personne blessée à la jambe par des coups”, a précisé la porte-parole Katlien Breugelmans. “La victime, en danger de mort, a été transportée d’urgence à l’hôpital. L’enquête doit encore déterminer les circonstances exactes des faits ainsi que l’auteur ou les auteurs.”

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

23 septembre 2025 - 16h47
Modifié le 23 septembre 2025 - 16h47
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales