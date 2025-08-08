Passer la navigation
Un blessé à l’arme blanche lors d’une rixe à Saint-Josse-ten-Noode

Les pompiers de Bruxelles précisent qu’il s’agit d’une blessure au couteau.

Une rixe survenue jeudi en fin d’après-midi sur la place Saint-Lazare, à Saint-Josse-ten-Noode, a fait un blessé, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles.

Jeudi “vers 17h30, une rixe a éclaté entre deux hommes sur la place Saint-Lazare à Saint-Josse-ten-Noode. Une personne a été blessée au dos. Ses jours ne sont pas en danger”, a précisé Laura Demullier, porte-parole du parquet de Bruxelles. Les deux personnes impliquées ont été privées de liberté et seront entendues. Le ministère public a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes des faits.

Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, a confirmé l’envoi d’une ambulance et d’une équipe du SMUR sur place, pour un blessé à l’arme blanche. La victime a été évacuée vers l’hôpital Saint-Pierre.

Belga – Photo : Google Street View

08 août 2025 - 14h09
Modifié le 08 août 2025 - 14h09
 

