Fermeture de l’école Christian Merveille : des parents manifestent devant le conseil communal

Les parents de l’école Christian Merveille ne déposent pas les armes. La semaine dernière, la fermeture de cet établissement leur a été annoncée pour la rentrée prochaine.

L’école maternelle accueille une centaine d’élèves qui seront prioritaires pour s’inscrire dans un établissement voisin. La Ville de Bruxelles évoque une baisse de la natalité, mais l’explication ne convainc pas les parents. “Des parents se sont renseignés : apparemment, ça ne correspond pas à ce secteur“, s’étonne Cihan Gunes, mère d’un enfant de l’école. Avec d’autres parents, elle a marché vers le conseil communal pour s’opposer à la fermeture de l’école.

On sait qu’il y a des grands projets immobiliers en cours de construction dans le quartier. On sait que ça coûte beaucoup plus cher d’ouvrir une école que d’en maintenir une ouverte. C’est pour ça qu’on souhaite que cette école soit maintenue. Les familles en ont besoin, ça peut répondre aux besoins de demain“, réagit-elle.

Comme d’autres parents, elle s’interroge sur le nombre d’élèves qui seront scolarisés dans l’école voisine. “On ne voit pas l’intérêt de fusionner deux écoles et de pousser cette école à sa capacité maximale. Quelle marge de manœuvre a-t-on si, demain, les besoins augmentent ? Quelles seront les conditions, pour des enfants de deux ans et demi à six ans, d’être dans une école avec 350 autres enfants du même âge ?“.

■ Interview réalisée par Jean-Christophe Pesesse

