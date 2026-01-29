Geoffroy Coomans de Brachène revient sur son tweet polémique : “L’angoisse est là pour les Molenbeekois”

Le député bruxellois MR Geoffroy Coomans de Brachène était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Vanessa Lhuillier.

Son tweet avait fait un tollé sur X il y a quelques jours. Le député MR avait partagé un article sur le réseau social relatant une tentative d’assassinat en pleine rue d’un maire aux Philippines, avec un bazooka. Geoffroy Coomans de Brachène avait commenté “Molenbeek dans 5 ans ?!“. Très vite, sa publication a fait polémique et de nombreux politiques ont réagi à ses propos. Le bourgmestre faisant fonction de Molenbeek, le socialiste Amet Gjanaj, s’est exclamé, choqué : “Peut-on être élu bruxellois et mépriser une commune voisine avec une telle violence ?”

L’élu MR a tenu a expliqué ses propos sur notre antenne. “Aujourd’hui, il faut voir la réalité. La réalité, c’est celle qui est vécue par les Molenbeekoises et les Molenbeekois tous les jours. C’est une fusillade en moyenne par semaine. L’angoisse est là au quotidien pour eux. Moi j’ai vraiment une pensée pour eux. Moi je ne suis pas heurté par un tweet, je suis heurté par la situation réelle sur le terrain. Elle est vécue par tous ces gens. J’ai eu une centaine d’appels, de messages, hier. Me disant ‘Merci de nous soutenir et de rappeler la réalité de ce qu’on vit.”

Il réfute par ailleurs tout propos “poujadiste” : “Non, parce que la réalité, elle est là. Encore hier, quelqu’un qui se fait attaquer à l’explosif“, poursuit le député.

