Un avion de Brussels Airlines dérouté après une alerte aux drones à l’aéroport de Berlin
Un avion de Brussels Airlines faisait partie de la vingtaine de vols ayant dû être détournés vendredi soir après une alerte aux drones à l’aéroport de Berlin-Brandebourg, a indiqué samedi une porte-parole de la compagnie aérienne confirmant des données de Flightradar24. Le trafic aérien au-dessus de la capitale allemande a été suspendu entre 20H08 et 21H58 vendredi à cause de la présence de drones.
Selon les données de Flightradar24, une vingtaine de vols ont dû être déroutés, dont le vol SN2591 de Brussels Airlines. Cet avion a décollé de Bruxelles à 21H03 et devait normalement atterrir à Berlin à 22H25, mais celui-ci a dû être détourné vers Brême, a indiqué Joëlle Neeb, porte-parole de Brussels Airlines. “Finalement, l’avion a quand même pu atterrir à Berlin, après la réouverture de l’aéroport“, a-t-elle précisé.
Ces dernières semaines, de multiples observations de drones ont été signalées en Europe au-dessus de bases militaires, d’aéroports et d’autres infrastructures sensibles. L’origine de ces appareils et l’identité de leurs pilotes restent inconnues, même si les soupçons se portent sur Moscou, qui nie toute implication.
Belga