Un association émet six contre-propositions architecturales au projet de réaménagement du rond-point Schuman

L’association bruxelloise “La Table Ronde de l’Architecture” (TRA) a lancé un appel à projets pour repenser le rond-point Schuman. Six contre-propositions au projet de la Région sont désormais en ligne.

Alors que le réaménagement du rond-point Schuman est prévu par les bureaux d’architectes danois et bruxellois, respectivement COBE et BRUT, la TRA s’oppose au projet “qui n’est ni moderne, ni durable, ni beau et qui ne contribue en rien au rayonnement de notre capitale”, fait-elle savoir dans un communiqué. “Par ailleurs, il ne reflète en rien l’architecture ni l’esprit européen dont le rond-point Schuman doit se faire l’incarnation”.

En février 2022, l’association bruxelloise dédiée à la défense de l’architecture traditionnelle a lancé un appel à projets auprès de sa communauté afin de “proposer des alternatives pour défendre une architecture cohérente et harmonieuse pour le quartier européen”. Le projet, ou contre-projet plutôt, s’intitule “Le pavillon du soulagement”.

Les membres de l’association et les étudiants invités à déposer leur projet devaient respecter plusieurs critères : création d’un pavillon avec toilette publique au rez-de-chaussée; utilisation de matériaux naturels et locaux ; préservation de la végétation existante ; et respect des traditions architecturales bruxelloises.

Six proposition ont vu le jour. Les voici :

1. Projet réalisé par Johan Récen, étudiant en bachelier d’architecture à Stockholm, Suède



2. Projet réalisé par John Buys, architecte à Amsterdam, Pays-Bas

3. Projet réalisé par Edgar Linder Jegers, étudiant de 15 ans à Stockholm, Suède

4. Projet réalisé par Herman Stinia, ingénieur civil, Berlin, Allemagne

5. Projet réalisé par Levin Plump, étudiant de 16 ans, Hambourg, Allemagne