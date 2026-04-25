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Un appel à témoins lancé pour retrouver une octogénaire disparue depuis hier à Laeken

A la requête du parquet de Bruxelles, la police diffuse l’avis suivant : le vendredi 24 avril 2026 à 11h05, Astrid De Loor, une femme âgée de 80 ans a quitté l’hôpital Brugmann situé place Arthur Van Gehuchten à Laeken. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Astrid est de corpulence normale et a de courts cheveux gris attachés en queue de cheval. Elle porte des lunettes.

Au moment de sa disparition, elle portait un pull vert, un pantalon foncé et des baskets blanches. Elle est en possession d’un chariot de course à roulettes à carreaux blanc et bleu et d’une loupe de lecture.

Cette personne peut paraitre confuse et désorientée.

Si vous avez vu Astrid De Loor ou si vous connaissez l’endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.

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