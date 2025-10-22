Un ancien policier condamné à 5 ans avec sursis pour viol et agression sexuelle

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné mercredi un ancien policier à une peine d’emprisonnement de 5 ans, avec un sursis pour la totalité de la peine, pour un fait de viol et une agression sexuelle commis sur deux jeunes femmes en février 2021.

Le tribunal n’a pas disqualifié les préventions, confirmant dès lors le viol pour l’une des victimes et l’agression sexuelle sur l’autre. Le tribunal s’est notamment appuyé sur le rapport médical rédigé par le centre de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) après le dépôt de plainte de la victime.

Le tribunal n’a pas retenu de circonstance aggravante contre le condamné, estimant que l’usage de sa position de policier ne pouvait être prouvé dans ce dossier.

Le sursis probatoire a été accordé pour la totalité de la peine et à titre exceptionnel, a souligné le tribunal mercredi, estimant que le sursis était plus utile que l’emprisonnement pour assurer le suivi thérapeutique de l’auteur du viol. Le tribunal lui a imposé de poursuivre un traitement avec un thérapeute qui a connaissance du jugement et de suivre le programme “Triangle”, soit un programme de responsabilisation pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel.

“Vous avez une chance, profitez-en“, a déclaré le président de la chambre correctionnelle à l’attention du coupable, après avoir partagé son inquiétude sur sa grande difficulté à verbaliser ses actes plus de quatre ans après les faits.

