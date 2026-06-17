Un an ferme pour l’incendie volontaire de trois véhicules de police à Ixelles

Plusieurs bouteilles contenant de l’essence ont été découvertes dans son sac.

Le prévenu A. C. a été condamné à quarante mois d’emprisonnement pour l’incendie volontaire de trois véhicules de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, commis le 10 novembre 2025 vers 04h00 du matin, rue du Collège à Ixelles.

La peine, prononcée mardi par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, a été assortie d’un sursis pendant cinq ans, pour ce qui excède la première année d’emprisonnement.

L’incendie volontaire était contesté par le prévenu, qui demandait l’acquittement ou une peine clémente, mais le tribunal a cependant estimé qu’il était bien l’auteur des faits.

Bouteilles et allume-feu

La nuit des faits, deux minutes après avoir découvert les voitures incendiées, les inspecteurs avaient intercepté le prévenu à proximité des faits avec, dans son sac, plusieurs bouteilles contenant de l’essence et du liquide hautement inflammable. Ces bouteilles étaient munies d’un dispositif type allume-feu.

Outre le matériel saisi sur le prévenu lors de son interpellation, le tribunal a retenu dans son jugement les traces d’hydrocarbures présentes au niveau des chaussures du prévenu. Ce contexte matériel “ne saurait être considéré comme anodin”, souligne le jugement.

À l’audience, le prévenu n’avait apporté “aucune justification” sur la présence ou la finalité de ces objets suspects, et s’était retranché derrière une “contestation globale”.

“Pas poursuivi pour ses opinions”

Le tribunal s’est dit “interpellé” par le contenu des données numériques saisies chez le prévenu. Ces documents sont en lien avec des thématiques de résistance, de révolution et d’anarchisme. L’adhésion du prévenu à une quelconque idéologie anarchiste relève de la liberté d’opinion, poursuit le texte, et la culpabilité du prévenu n’est pas fondée sur cette idéologie.

Le prévenu “n’est pas poursuivi pour ses opinions, ni pour des faits de terrorisme”, stipule le jugement.

Pour déterminer la peine, le tribunal a également tenu compte de la détention préventive déjà subie par l’auteur de l’incendie volontaire, ainsi que son absence d’antécédents judiciaires.

Belga – Photo : Belga