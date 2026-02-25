Un air de printemps pour préparer son jardin : que choisir en cette période de l’année ?

19,8 degrés ce mercredi 25 février : cette douceur marque aussi pour certains le coup d’envoi des achats pour le jardin ou pour la terrasse. Il y a du monde dans les jardineries, mais est-ce la bonne période pour débuter les plantations ?

À la pépinière de Boitsfort, il y a des fleurs, des plantes, des arbustes… mais que choisir à la fin du mois de février ? “Il y a toujours le risque des dernières gelées du printemps”, rappelle Alexandre Martin Martinez, employé à la pépinière. “En ce qui concerne les pensées, par exemple, les fleurs risquent de tomber avec le gel, mais après, elles repartiront de plus belle“.

Les gelées peuvent encore arriver chez nous jusqu’à la mi-mai, lors de la période des Saints de glace.

“Ce qu’on peut déjà faire à ce moment-ci de l’année, c’est commencer petit à petit les semis pour tout ce qui est potager et mettre les choses sous serre. Bien sûr, il ne faut pas s’empresser de vouloir faire le gros. On va surtout bien nettoyer les jardins, travailler les sols… Ce qu’il faut éviter de faire, par exemple, c’est semer son gazon. C’est trop tôt“.

En revanche, quelques fleurs comme les primevères ou les arbres bourgeonnants peuvent déjà être plantés dans les jardins et sur les balcons

■ Reportage de Charlotte Verbruggen et Charles Carpreau