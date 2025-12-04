ULB et VUB lancent un collectif transdisciplinaire pour la transition durable

Le Swifft Research Collective a été officiellement lancé mercredi soir au Studio 4, à Flagey, à Ixelles, réunissant chercheurs, artistes et acteurs de la société civile autour des enjeux de la décarbonation et de la recherche en durabilité. Intitulé “Decarbonising Belgium : Bridging Silos, Building Futures”, l’événement a marqué l’entrée en activité de cette initiative conjointe de l’Université libre de Bruxelles (ULB) et de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), avec le soutien de la Helios Foundation.

Le collectif s’est structuré autour de quatre chaires interdisciplinaires, consacrées respectivement à la finance, la justice, l’énergie et aux nouvelles formes de création de savoirs. L’objectif est de favoriser des approches transversales face aux défis de la transition durable. “Cette transition ne porte pas uniquement sur la technologie ou l’innovation, mais aussi sur la manière dont on pense et dont on collabore”, ont expliqué les coordinateurs du projet, la professeure Cathy Macharis et le professeur Alessandro Parente.

Le lancement a également mis en avant le programme “Islands of Hope”, qui a permis le financement de sept projets en 2025 dans des secteurs tels que l’énergie, la mobilité, l’économie, l’agriculture ou encore la gouvernance, pour un budget total d’un million d’euros. Une nouvelle enveloppe de financement a été annoncée afin d’élargir cette dynamique.

Un DeCarbonLab sera par ailleurs créé sur le campus Usquare, à Ixelles, afin de faciliter la collaboration entre chercheurs et la diffusion des résultats scientifiques.

La décarbonation désigne la transformation globale des modèles économiques, sociaux et industriels pour réduire durablement les émissions de carbone. Elle implique énergie, mobilité, production, finance, gouvernance et modes de vie, afin d’atteindre la neutralité climatique garantissant justice et résilience collective.

