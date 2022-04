Ukraine : face à moins de demandes, le centre d’enregistrement du Heysel adapte ses horaires

Le centre s’adapte de manière flexible.

Alors que plus de 30.000 Ukrainiens ont déjà reçu une attestation de protection temporaire en Belgique, “ces derniers jours, on observe une baisse du nombre d’enregistrements au Heysel (…) Il n’y a plus de longues files d’attente depuis un certain temps“, rapporte ce jeudi le cabinet du secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi (CD&V).

Par conséquent, le centre d’enregistrement va désormais adapter ses horaires en fonction de l’afflux, de manière dynamique. “La situation en Ukraine reste difficile à prévoir. Le nombre d’Ukrainiens qui s’enregistrent dans notre pays fluctue constamment. C’est pourquoi le centre d’enregistrement continuera à évoluer de manière flexible“, indique le secrétaire d’Etat, dans un communiqué.

Ainsi, le week-end, le centre sera ouvert jusqu’à 13h le samedi, et aucune inscription n’aura lieu le dimanche. “Nous courons un marathon, pas un sprint. Il reste à voir ce qui se passera dans certaines régions d’Ukraine. Les horribles crimes de guerre russes ne présagent rien de bon. En cas de nouvelles offensives, nous adapterons à nouveau un rythme plus dynamique si nécessaire. Nos services restent tout à fait préparés et sont prêts à tout“, précise Sammy Mahdi.

Il est également stipulé que pour les personnes arrivant à Bruxelles durant les fermetures des guichets, un hébergement d’urgence leur sera fourni au besoin.

ArBr – Photo : Belga (archives)