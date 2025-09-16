Uccle se veut rassurante après la fermeture annoncée de la gare de Linkebeek

La commune d’Uccle “prend acte” de l’adoption définitive par sa voisine de Linkebeek du compromis Infrabel dans le dossier du RER, a indiqué mardi l’échevin de la Mobilité Jonathan Biermann (MR). Décision qui entraînera la fermeture de la gare de Linkebeek, qui se trouve à moitié sur le sol ucclois.

“Voyons le positif: la ligne 124 arrivera à la gare de Moensberg dans deux ans, avec deux trains S supplémentaires. Au niveau local, c’est clairement une plus-value”, a-t-il déclaré. Il a toutefois rappelé que, pour le collectif, “il aurait été plus avisé de passer à quatre voies”, tout en rappelant “le passage à quatre voies aurait pris plus de temps”.

L’échevin se dit conscient “des grandes inquiétudes pour les citoyens ucclois qui habitent près de la gare de Linkebeek”. Sa disparition “entraînera un délai supplémentaire pour eux ou pour les élèves de l’Athénée royal Uccle 2”. Il annonce que la commune travaillera “au plus vite avec Infrabel pour mettre en place une passerelle cyclo-piétonne entre la dalle de parking, située à côté de la gare de Linkebeek, et la gare voisine du Moensberg”. Selon lui, la fermeture de la halte devrait intervenir “quand la 124 arrivera à Moensberg, vers 2028”.

Lundi soir, le conseil communal de Linkebeek a approuvé à une courte majorité (7 voix contre 6 et une abstention) la proposition d’Infrabel : maintenir deux voies sur 700 mètres pour au moins douze ans, mais supprimer la halte de Linkebeek. Les navetteurs devront rejoindre Moensberg via un futur pont pour piétons et cyclistes. Trois recours restent pendants devant le Conseil d’État. Infrabel a, quant à elle, salué dès lundi soir “une avancée importante” et a assuré poursuivre la collaboration avec les différentes parties pour concrétiser l’accord.

Belga