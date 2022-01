Uccle : la passerelle cyclo-piétonne du Verrewinkel poursuit son installation

La charpente et le tablier de la passerelle ont été posés ces dernières heures.

D’ici le mois de mai, c’est une nouvelle passerelle cyclo-piétonne qui permettra aux Ucclois de poursuivre leur route sur le pont de la rue de Verrewinkel, au-dessus des voies du chemin de fer. Un chantier entamé en février 2021, et qui s’est poursuivi ces dernières heures avec la pose de la charpente et du tablier.

“Les travaux ont débuté en février 2021, et s’étalent depuis lors, car certaines opérations ne peuvent avoir lieu que lors d’interruptions du trafic ferroviaire. Dès qu’il y a une interruption dans le cadre d’un autre chantier, notre entrepreneur peut donc avancer et faire une étape supplémentaire. Depuis un an, il y a eu le terrassement, la réalisation des fondations, la stabilisation des talus, la pose des piles“, nous explique Thibaud Wyngaard (Ecolo), premier échevin à Uccle et en charge de la mobilité, “Ce week-end était une étape particulièrement importante“.

Le tout dans un timing plus rapide que prévu : “Il était prévu que le chantier dure tout le week-end, mais il est déjà terminé, et la rue vient d’être rouverte à la circulation”, indique l’échevin. Car pour permettre le chantier de ce week-end, la circulation automobile est interrompue depuis vendredi 23h (jusqu’à dimanche 7h, selon les heures communiquées vendredi).

La fin des travaux au printemps

Au mois de mars, ce sera au tour du garde-corps d’être placé, avant une fin des travaux prévue en mai 2022.

“Actuellement, le pont est extrêmement étroit, au point que la circulation automobile ne peut se faire que dans un sens, puis un autre en flux alternatif. Il n’y a aucun trottoir, aucun cheminement sécurisé pour les piétons et les cyclistes. Ce n’est pas sécurisant : l’objectif de la passerelle est donc d’offrir un cheminement plus confortable et sécurisant, notamment pour les élèves du Lycée français, voisin” explique Thibaud Wyngaard.

Le projet est financé intégralement par Beliris.

ArBr – Photo : Facebook / Thibaud Wyngaard