Uccle : 40.000 euros d’amende et une interdiction définitive de détention d’animaux pour de la maltraitance animale

Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a condamné mardi une autrice de maltraitance animale à 40.000 euros d’amende, avec un sursis de trois ans pour la totalité de la peine, pour des faits constatés par la police le 19 août 2024 à Uccle. Le tribunal a aussi prononcé à son encontre une interdiction définitive de détention d’animaux.

Le tribunal a estimé que la prévenue, S. M., n’avait pas pris les mesures nécessaires pour procurer à cinq animaux une alimentation, des soins et un logement convenables. Un âne, deux poneys et un cheval étaient concernés par la situation de maltraitance, indique le jugement. L’un des poneys a dû être euthanasié après décision de saisie effectuée par la zone de police Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem.

Pour prendre sa décision, le tribunal s’est notamment appuyé sur les constatations policières, des photos, l’audition de témoins, un rapport de visite d’inspecteurs-vétérinaires et une décision de Bruxelles Environnement de saisir les quatre équidés.

S. M. avait refusé de soigner adéquatement les équidés, qui présentaient des plaies ouvertes, sanglantes et infestées de mouches, vu ses difficultés financières. Elle avait également refusé de céder volontairement les animaux, rapporte le jugement du tribunal de première instance. Bruxelles Environnement avait alors saisi administrativement les équidés, le 20 août 2024.

L’ASBL “Animaux en Péril” s’est réjoui jeudi de la condamnation prononcée le 27 janvier par la 61e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles. Cette décision “reconnaît la gravité des faits et l’engagement des refuges dans la prise en charge de ces animaux victimes”, a réagi l’ASBL dans un communiqué de presse.

Partie civile dans cette affaire avec l’ASBL “Le Rêve d’Aby”, Animaux en Péril avait pris en charge le poney âgé de 20 ans après la saisie de la police, effectuée le 20 août 2024.

Belga/Photo d’illustration