TUI va concentrer ses opérations aériennes à Bruxelles et Ostende dès l’été 2027

Le groupe TUI va concentrer ses opérations aériennes à Bruxelles et Ostende à partir de la saison d’été 2027, communique-t-il mardi. Le dernier vol programmé au départ d’Anvers est prévu le 25 mars 2027.

“En opérant uniquement depuis des aéroports où l’ensemble de sa flotte peut être déployé, la compagnie aérienne pourra utiliser ses avions de manière plus flexible, améliorer son efficacité opérationnelle et renforcer davantage la qualité de ses services“, explique la compagnie aérienne. “Les appareils seront ainsi affectés aux aéroports où ils répondent le mieux aux besoins opérationnels futurs et où ils pourront contribuer de manière optimale à une offre de vols fiable et attractive.”

Compte tenu de l’évolution de cette stratégie à l’échelle du groupe, le maintien d’une base opérationnelle distincte à Anvers ne s’inscrit plus dans l’organisation future des activités belges. Les projets du gouvernement flamand visant à réduire les aides publiques accordées aux aéroports régionaux n’ont joué aucun rôle dans cette décision, précise le groupe.

“Au cours des prochains mois, TUI travaillera en étroite collaboration avec l’aéroport d’Anvers, les autorités concernées, les collaborateurs et les autres partenaires afin d’assurer une transition dans les meilleures conditions“, souligne TUI.

Le dernier vol au départ d’Anvers est prévu pour Malaga le 25 mars 2027. Cette décision n’entraînera pas de suppression d’emplois, précise TUI. La compagnie est active à l’aéroport d’Anvers depuis 2015. Elle y opère des vols vers Majorque, Tenerife, Alicante et Malaga.

Belga