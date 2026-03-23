Tuberculose : Bruxelles est trois fois plus touchée que le reste du pays

Belta et Action Damien ont alerté lundi sur les conséquences néfastes des restrictions budgétaires dans les secteurs de la santé et de l’aide sociale dans la lutte contre la tuberculose. À l’occasion de la Journée mondiale de la tuberculose, le 24 mars, elles appellent à intensifier la lutte et la prévention.

En Belgique, 950 nouveaux cas ont été enregistrés en 2024, soit une hausse de 10% par rapport à l’année précédente. Bruxelles est particulièrement touchée, avec 22,4 cas pour 100.000 habitants, soit près de trois fois la moyenne nationale. La tuberculose, maladie contagieuse qui touche principalement les poumons, reste mortelle en l’absence de traitement.

Action Damien et Belta — l’association coupole de l’organisation flamande VRGT et du Fonds des affections respiratoires (Fares) — rappellent que la maladie touche avant tout les personnes vivant dans des conditions précaires. Selon les deux organisations, les coupes budgétaires mondiales dans les soins de santé et l’aide sociale menacent des années de progrès dans la prise en charge de la tuberculose.

►Lire aussi | “Il faut s’attaquer aux déterminants sociaux de la maladie”: la lutte contre la tuberculose s’éloigne des objectifs fixés par l’OMS

“Des projections mondiales prévoient que la réduction des financements dans la prévention, le diagnostic et la qualité des soins entraînera cinq millions de cas supplémentaires de tuberculose et deux millions de décès évitables entre 2025 et 2035. Une propagation accrue dans le monde se traduira inévitablement par un impact en Belgique“, a alerté Pascale Barnich, directrice générale d’Action Damien.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) souligne que la guérison dépend non seulement de la qualité du diagnostic, de la prévention et de l’accès aux soins, mais aussi de l’accompagnement social des patients. Or, en raison de la crise politique à Bruxelles, plusieurs organisations ont été contraintes de suspendre leurs activités, notamment celles proposant des consultations médicales aux publics vulnérables. Belta redoute que leur disparition n’entraîne des retards importants dans le diagnostic, augmentant ainsi le risque de transmission de la maladie.

►Lire aussi | Hausse alarmante de la tuberculose à Bruxelles, taux d’incidence 100 fois supérieur au seuil fixé par l’OMS

La tuberculose reste la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Environ 10,7 millions de personnes contractent encore la maladie chaque année et que plus de 1,2 million en meurent, selon les données les plus récentes de l’OMS.

Belga