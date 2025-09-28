Passer la navigation
Trois véhicules en feu à Anderlecht dans la nuit de samedi à dimanche

Les pompiers bruxellois sont intervenus pour trois véhicules en feu à Anderlecht dans la nuit de samedi à dimanche, ont-ils indiqué dimanche matin.

À leur arrivée sur place, au coin formé par les rues du Chimiste et des Mégissiers, deux camionnettes et une voiture étaient la proie des flammes. La chaleur dégagée par le brasier à proximité a fait éclater les fenêtres en façade d’une école rue du Chimiste. Les pompiers ont déployé une échelle pour récupérer le verre brisé dans l’enceinte de l’établissement scolaire.

La cause du sinistre doit encore être déterminée, a conclu le porte-parole des sapeurs bruxellois, Walter Derieuw.

Belga

28 septembre 2025 - 11h49
Modifié le 28 septembre 2025 - 11h49
 

