Trois jeunes, dont un Anderlechtois, secourus au large de Blankenberge lundi soir

Les services de secours ont été appelés vers 22h00 lundi. En difficulté, les nageurs s’étaient agrippés à un brise-lames près de la jetée, tandis que des passants tentaient de les aider.

Arrivée sur place avec des gilets de sauvetage, la police a finalement pu aider à ramener les trois individus sur la terre ferme.

Il s’agissait d’un homme habitant Anderlecht et de deux femmes originaires de Lokeren, dont l’une présentait des écorchures aux jambes causées par le brise-lames.

Deux victimes présentaient des symptômes d’hypothermie et ont été transportées à l’hôpital.

La police locale rappelle qu’il est extrêmement dangereux de nager à proximité d’un brise-lames en raison des courants marins. De plus, il est interdit de se baigner en mer après la fermeture des postes de sauvetage, à 18h30.

Belga