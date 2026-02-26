Trois individus inculpés pour trafic de stupéfiants dans le Quartier Nord, 28.000 euros saisis

Deux individus ont été placés sous mandat d’arrêt et un troisième a été libéré sous condition dans le cadre d’une enquête sur un trafic de stupéfiants. Tous trois ont été inculpés pour détention de stupéfiants manifestement destinés à la vente et vente de stupéfiants en association, indique jeudi la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode). La police a saisi plus de 28.000 euros en espèces, des munitions et des véhicules.

Les trois individus ont été interpellés le jeudi 19 février par la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode) lors de quatre perquisitions. Celles-ci ont été exécutées “par nos services en collaboration avec des unités d’appui spécialisées de différentes zones de police bruxelloise et limbourgeoise“.

Lors de ces perquisitions, “plus de 28.000 euros cash, 47 grammes de cocaïne, plus de 80 munitions, de l’or et d’autres articles de luxe ont été saisis“, a précisé la police. “Par ailleurs, quatre véhicules et une moto ont également été saisis.”

Les individus ont été présentés à un juge d’instruction qui a décidé de placer deux des suspects sous mandat d’arrêt tandis que le troisième a été libéré sous conditions. Tous ont été inculpés du chef de détention de stupéfiants manifestement destinés à la vente et vente de stupéfiants, en association.

L’affaire remonte à la fin 2025, lorsque la police a appris qu’un individu se livrait à la vente de stupéfiants dans le Quartier Nord.

Belga