Trois incidents d’infiltrations d’eau au Palais de Justice de Bruxelles depuis fin août

Trois incidents liés à des infiltrations d’eau se sont produits fin août et début septembre au Palais de Justice de Bruxelles, a confirmé mardi le SPF Justice. Le service public et la Régie des Bâtiments affirment avoir pris les mesures nécessaires pour “assurer la sécurité des collaborateurs et des visiteurs“. L’administration rappelle que l’état général du bâtiment impose une vigilance constante.

Un premier incident est survenu à la fin du mois d’août. Lors d’une forte averse, l’évacuation d’un toit s’est retrouvée obstruée. L’eau a débordé et s’est infiltrée dans une salle d’audience de la cour d’appel. Le plafond, fragilisé, s’est partiellement effondré. La salle, vide au moment des faits, “restera inutilisable jusqu’à la fin des travaux de réparation“, précise le SPF Justice.

Le 29 août, une équipe de nettoyage a découvert une inondation dans des toilettes du rez-de-chaussée. L’origine: un réservoir de chasse resté bloqué en position ouverte et une évacuation bouchée. L’eau s’est écoulée par les canalisations jusqu’au greffe des chambres de mises en accusation. Les premiers constats laissent envisager un acte intentionnel, selon l’administration. En raison des dégâts liés à l’humidité, le greffe a dû être temporairement relocalisé dans d’autres locaux.

Enfin, le 11 septembre, une nouvelle infiltration a été signalée dans une salle d’audience. L’examen a révélé qu’un tuyau d’évacuation des eaux pluviales s’était désolidarisé du système du toit. La Régie des Bâtiments a depuis procédé aux réparations.

Le SPF Justice souligne une nouvelle fois que l’état du Palais de Justice nécessite une attention permanente. L’accord de gouvernement prévoit d’ailleurs une rénovation en profondeur, destinée à éliminer les risques actuels pour la sécurité et à améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment. Dans l’attente de ce chantier, la Régie des Bâtiments et le SPF Justice interviennent ponctuellement pour répondre aux urgences, conclut l’administration.

Lundi, la cour d’appel de Bruxelles avait alerté sur ces divers incidents, qui “mettent en péril la sécurité du personnel, des justiciables et la qualité du service public” et appelé les autorités à prendre des mesures “afin de garantir les conditions minimales de sécurité et de dignité“.

