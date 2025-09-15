Passer la navigation
La cour d’appel de Bruxelles confrontée à des “carences infrastructurelles graves”

Rentrée Judiciaire Cour d'Appel de Bruxelles - BX1

Les responsables de la cour d’appel de Bruxelles indiquent lundi faire face à une situation particulièrement alarmante à cause de carences infrastructurelles graves. Des infiltrations d’eau ont été constatées dans la salle des chambres correctionnelles la semaine dernière, nouvel épisode d’une série de problèmes. La cour attend une réaction des autorités compétentes.

Ces carences infrastructurelles s’ajoutent au sous-effectif structurel chronique et à un manque criant de moyens, regrette la cour d’appel de Bruxelles dans un communiqué. Elles “mettent en péril la sécurité du personnel, des justiciables et la qualité du service public“.

La cour explique qu’un dégât des eaux a déjà conduit en juillet à la fermeture de la salle où se tenaient notamment les audiences en matière de jeunesse. Le plafond s’y est effondré un mois plus tard. “Un drame a été évité de justesse“, souligne la cour.

Le 6 septembre, une inondation a aussi rendu inutilisable et dangereuse une partie des locaux du greffe de la chambre des mises en accusation. L’évacuation immédiate des lieux a été ordonnée faute de garanties sérieuses sur la sécurité du site. “Contre toute attente, il nous a été suggéré de réintégrer les locaux, sans rapport d’expertise officiel, malgré l’expérience de l’effondrement du plafond dans la salle jeunesse“, ajoute le communiqué.

Les responsables de la cour d’appel attendent la réaction des autorités “afin de garantir les conditions minimales de sécurité et de dignité que requiert l’exercice de nos missions“.

Belga

15 septembre 2025 - 17h01
15 septembre 2025 - 17h01
 

