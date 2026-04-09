Travaux sur l’A12 : la bretelle d’accès de Meise vers Bruxelles fermée à la circulation

Des travaux de renouvellement des surfaces routières sur l’A12 entre Meise et Londerzeel, dans le Brabant flamand, ont débuté jeudi, a annoncé l’Agence flamande des routes et de la circulation (AWV). Des perturbations sont dès lors à prévoir pour les usagers de la route en raison du rétrécissement des voies et de la fermeture des bretelles d’accès et de sortie.

Les travaux préparatoires ont débuté mi-mars, le chantier est en place depuis mardi, et la circulation a été temporairement réduite à une seule voie dans chaque sens. La première phase des travaux, qui se déroulera jusqu’en juin, a débuté ce jeudi. Dans les deux sens, deux voies rétrécies resteront ouvertes au lieu de trois.

En direction de Bruxelles, la réduction de voies risque d’entraîner des embouteillages supplémentaires, surtout pendant les heures de pointe. La vitesse a par ailleurs été limitée entre 50 km/h et 70 km/h dans certaines zones. La bretelle d’accès de Meise vers Bruxelles a été fermée, une déviation a été mise en place via l’ancienne bretelle d’accès au niveau du Jardin botanique. La sortie Patatestraat en direction d’Anvers restera également fermée jusqu’à la fin des travaux, en septembre 2026.

Les travaux se dérouleront en deux phases, avec un changement prévu en juin. À partir du jeudi 16 avril, des gravats de béton seront concassés, ce qui pourrait causer des nuisances sonores. Une fois les travaux terminés, le confort de conduite et les nuisances sonores devraient s’améliorer.

L’AWV recommande de bien planifier ses déplacements et de prévoir un temps de trajet plus long.

Belga