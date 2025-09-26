Passer la navigation
Trafic de drogue : une cinquantaine de Belges, dont 20 Bruxellois, arrêtés ces derniers mois à Marseille et sa région

Une cinquantaine de Belges, dont une vingtaine de Bruxellois, ont été arrêtés ces derniers mois dans le sud de la France, à Marseille et sa région, soit la zone située entre la frontière espagnole et la frontière italienne, selon le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessone.

Il s’agit essentiellement de “petites mains du trafic“, a-t-il indiqué sur le plateau de l’émission ‘Jeudi en Prime’ (RTBF). Deux Belges armés de kalachnikovs, “qui étaient venus pour exécuter un contrat“, ont aussi été arrêtés. Nicolas Bessone était en visite jeudi à Bruxelles. Il y a rencontré son homologue Julien Moinil à propos des violences liées au trafic de drogue qui touchent les deux villes. Selon le procureur français, “des connexions” existent bel et bien entre les bandes actives à Bruxelles et à Marseille.

Nicolas Bessone a aussi pointé la situation du port d’Anvers “où il y a une entrée importante de drogue“. Le procureur marseillais a aussi mis en avant quelques bonnes pratiques, comme le regroupement des trafiquants dans des prisons de haute sécurité.

“On a constaté qu’en les regroupant très fortement, les règlements de compte ont très fortement baissé.” “N’hésitez pas à durcir votre législation à la hauteur de la menace“, a-t-il enfin lancé à l’attention des autorités politiques belges.

Belga

26 septembre 2025 - 08h53
Modifié le 26 septembre 2025 - 09h22
 

