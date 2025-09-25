Trafic de drogue : 14 suspects arrêtés pour 13 fusillades cet été dans la zone de police Bruxelles-Ouest

La zone de police de Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Saint-Agathe) a dénombré 13 fusillades ou incidents de tirs lors des mois de juillet et août.

Au cours des enquêtes menées sur ces incidents, quatorze personnes ont été arrêtées et quatorze armes à feu ont été saisies. C’est ce qui ressort d’un aperçu publié jeudi par la police de Bruxelles-Ouest.

La première fusillade a eu lieu le 17 juillet. Elle a été suivie par d’autres incidents les 19, 30 et 31 juillet, puis les 5, 6, 9, 10, 14, 16, 20 et 28 août. Tous ces faits se sont déroulés à Molenbeek. Lors de quatre incidents, des blessés ont été dénombrés. “Pour chaque fusillade, une enquête a été ouverte afin de déterminer s’il existait des liens avec le milieu de la drogue“, a indiqué la zone de police Bruxelles-Ouest.

“Le parquet a fait appel à des experts en balistique et au laboratoire médico-légal et une task force multidisciplinaire a été mise en place au sein de notre service recherche.” La police a placé 14 personnes sous arrestation judiciaire et neuf d’entre elles ont été placées sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction. Parmi les neuf personnes, un mineur d’âge a été placé dans un établissement pour mineurs.

Lors de douze perquisitions effectuées par la police, 14 armes à feu ont été saisies. Il s’agit de neuf armes de poing, trois mitrailleuses et deux fusils de chasse. Selon les forces de l’ordre, plusieurs enquêtes sont encore en cours et les détails sont communiqués avec parcimonie afin de ne pas nuire aux investigations.

Belga