“Tous les signaux sont au rouge”, alerte le secteur hôtelier bruxellois

Le secteur hôtelier bruxellois a connu une stagnation “très préoccupante” en 2025, avec un taux d’occupation de 70,7%, alerte mercredi la Brussels Hotels Association (BHA). L’association appelle les gouvernements à intervenir face à des perspectives 2026 jugées “alarmantes”.

Le taux d’occupation moyen des hôtels a stagné en 2025 à 70,7%, un niveau inférieur à la période pré-covid (74,7% en 2019). Les revenus par chambre sont restés stables par rapport à 2024, tandis que le prix moyen par chambre est resté inférieur à celui de 2023, “ce qui signifie concrètement que le secteur hôtelier a absorbé l’inflation sans pouvoir la répercuter sur ses prix et maintenir sa compétitivité“, analyse la BHA, pour qui “tous les signaux sont au rouge“.

Dans ce contexte, l’augmentation de la TVA à 12% combinée à la hausse de la city taxe régionale constitue “un choc supplémentaire que le secteur ne pourra absorber sans dommages“, prévient l’organisation. Selon elle, cette mesure “déstructure et fragilise profondément l’ensemble de la chaîne de valeur” et aura “un impact direct sur des emplois locaux“.

“L’expérience d’autres pays européens ayant procédé à des hausses similaires est pourtant claire: ces mesures entraînent systématiquement un recul des citytrips, une perte d’attractivité pour les voyages d’affaires et les congrès et une dégradation durable de la compétitivité des destinations concernées“, illustre l’association.

Cette dernière met également en cause “la prédation d’une concurrence déloyale d’hébergements illégaux qui représente près de 25% du marché“.

Face à ce qu’elle qualifie de “signal d’alerte“, la Brussels Hotels Association appelle les gouvernements fédéral et régional à “rétablir un cadre fiscal soutenable et prévisible” et à “endiguer la concurrence déloyale“. Elle demande enfin l’inscription du tourisme dans une stratégie économique cohérente pour éviter un “affaiblissement durable” de la filière.

Belga – Photo : Belga