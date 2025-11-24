Accord budgétaire : les hôtels bruxellois déplorent l’augmentation de la TVA

Le secteur hôtelier bruxellois voit d’un mauvais œil le doublement de la TVA, de 6 à 12%, sur les nuits d’hôtels, une mesure figurant dans l’accord budgétaire conclu la nuit passée par le gouvernement. Les hôtels de la capitale rappellent qu’ils doivent déjà affronter la concurrence de plateformes de location touristique qui passent bien souvent entre les mailles du filet sur le plan fiscal.

À Bruxelles, cette mesure s’ajoute à la hausse de la taxe hôtelière pour 2026 décidée au mois de juillet par la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce doublement “brutal” pèsera sur la compétitivité de nos établissements dans un contexte international très concurrentiel, avec des conséquences sur l’emploi et sur l’attractivité de Bruxelles et de la Belgique, avertit la Brussels Hotels Association.

“Il est paradoxal de voir le secteur formel, créateur d’emplois soumis à une TVA accrue alors que la concurrence ‘informelle’ et parfois illégale continue à bénéficier d’une fiscalité allégée“, commente l’association en faisant une référence directe aux hébergements transitant par les plateformes de location touristique.

Considérant “cette absence de préavis comme une rupture de confiance vis-à-vis des opérateurs hôteliers“, la BHA réclame une concertation urgente avec les autorités fédérale et régionale. Elle espère trouver des “mesures alternatives ou d’atténuation, une égalisation de la fiscalité entre les hébergements professionnels hôteliers et les plateformes de location touristique à travers un renforcement de la norme et des contrôles, afin de garantir une concurrence loyale et la pérennité de l’offre hôtelière structurée“.