Tous les magasins Aldi sont ouverts, selon la direction

La direction d’Aldi indique que tous ses magasins étaient ouverts lundi vers 9h. Des actions spontanées ont entraîné la fermeture de magasins ces derniers jours, en opposition à une possible ouverture le dimanche.

Jeudi, des grèves ont éclaté dans des magasins Aldi lorsque la direction a annoncé aux syndicats son intention d’ouvrir les dimanches. Le mouvement s’est poursuivi vendredi et samedi.

Une quarantaine de magasins étaient fermés samedi, principalement en Flandre orientale et en Flandre occidentale.

La situation a souvent évolué en cours de journée.

Belga