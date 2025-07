Top départ pour les vacances : train, voiture ou avion, les Belges prennent la route

Ce samedi 5 juillet marque le premier jour des congés scolaires.

Et comme chaque année, premier jour de congé rime avec départ en vacances. Ce samedi matin, le hall de la Gare du Midi est rempli. De nombreux Belges optent pour ce moyen de transport, pour diverses raisons. “C’est plus écologique et c’est supposé être moins cher”, “c’est pratique et rapide”, “on peut facilement prendre les billets”, réagissent les voyageurs. “En voiture, c’est trop long, trop lourd et fatiguant alors qu’en train, on peut lire un livre, regarder des séries”.

Pourtant, selon une étude du SPF Mobilité, qui date de 2020, les Belges préfèrent l’avion, mais surtout la voiture : 80% d’entre eux se place en auto pour partir en vacances. Alors pour ces personnes-là, Vias a quelques conseils : vérifier la pression des pneus, se reposer avant de prendre la route, faire des pauses, pas d’alcool au volant et surtout, bien s’hydrater pour rester éveillé.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira