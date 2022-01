Tomorrowland et Rock Werchter débarquent à l’Atomium au printemps

Tomorrowland et Rock Werchter ont créé la surprise ce mercredi matin en annonçant sur leurs réseaux sociaux la création d’un nouveau festival, le “CORE Festival”. Surprise d’autant plus grande pour les Bruxellois que c’est dans notre capitale qu’il aura lieu.

CORE festival. A brand new, 2-day festival in the capital of Europe. Friday 27th and Saturday 28th of May in Brussels, Belgium. Pushing boundaries and crossing borders. More info and Pre-Registration at https://t.co/lbsRxjcvZJ. Together with @tomorrowland and @RockWerchter. pic.twitter.com/U20zyQbiZi

— CORE (@CoreFestival) January 26, 2022