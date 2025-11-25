Tirs à Schaerbeek : un suspect sous mandat d’arrêt après deux blessés par balles

Cette nuit-là, les policiers de la zone Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode) étaient intervenus pour un incident de tir ayant fait deux blessés par balles. Selon le ministère public, le suspect aurait fait usage d’une arme à feu à plusieurs reprises en direction des deux victimes. La première a été touchée à la gorge, la seconde au niveau du thorax. Toutes deux avaient été rapidement prises en charge par les équipes médicales dépêchées sur place et leur vie n’a pas été mise en danger. “Elles sont aujourd’hui en voie de guérison”, a annoncé le parquet.

► Revoir | Deux blessés par balle dans le quartier Nord: “Leurs jours ne sont plus en danger”

Dès le 29 octobre, le parquet avait ouvert une enquête pour tentative de meurtre. Un médecin légiste, le laboratoire de la police judiciaire fédérale ainsi qu’un chien détecteur d’explosifs avaient été requis. À ce stade, les circonstances précises restent en cours d’investigation.

Les premiers éléments avaient également évoqué la présence potentielle de deux suspects recherchés activement.

Grâce à l’enquête menée depuis lors, l’un d’eux a été interpellé il y a une dizaine de jours puis présenté à un juge d’instruction, qui l’a placé sous mandat d’arrêt, a précisé le parquet ce mardi.

Belga