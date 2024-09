Think Pink lance sa campagne de sensibilisation contre le cancer du sein

L’association Think Pink lance ce vendredi sa campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein avec ses désormais célèbres rubans roses.

Jusqu’à la fin octobre, la population belge est appelée à afficher ces rubans pour soutenir “toutes les personnes touchées par un cancer du sein”. Cet automne, le ruban est dérivé en quatre nuances de rose pour refléter “la pluralité des situations vécues par les patientes”.

11.000 femmes atteintes d’un cancer du sein en 2022

Le cancer du sein a été décelé en 2022, dernière année pour laquelle des chiffres de la Fondation contre le cancer sont disponibles, chez 11.192 femmes et 100 hommes en Belgique. “Cette maladie continue d’être le cancer le plus fréquent chez les femmes dans notre pays, représentant environ un tiers de tous les diagnostics de cancer féminins”, relève Think Pink.

L’association veut rappeler l’importance du dépistage précoce. “Chaque ruban rose porté est un message de soutien et de sensibilisation. En portant l’une des quatre nuances de rose, vous contribuez à faire avancer la lutte contre cette maladie”, appuie la porte-parole de Think Pink, Tiffany Bulteau.

Les rubans roses seront disponibles à la vente à la pièce, au prix de deux euros, à partir du 1er octobre dans les magasins partenaires (dont Delhaize, Etam, E5…). Il est déjà possible de commander des boîtes de 25 rubans à l’association. Les bénéfices de cette campagne seront intégralement reversés aux différents projets de soutien aux personnes touchées par un cancer du sein. La campagne se décline aussi sur les réseaux sociaux, puisqu’un visuel “Je soutiens Think Pink et toutes les nuances de rose” peut être partagé depuis le site internet de l’association.

Belga/Photo d’archives