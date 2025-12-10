Testachats met en garde contre plusieurs modèles risqués de guirlandes de Noël

Testachats met en garde mercredi contre plusieurs modèles risqués de guirlandes de Noël après avoir testé la sécurité de plusieurs d’entre elles à l’approche des fêtes de fin d’année. L’association de défense des consommateurs déconseille ainsi trois des modèles testés, jugés “pas totalement étanches”.

“Pour répondre aux exigences, les guirlandes doivent être suffisamment solides, sûres sur le plan électrique, résistantes au feu et étanches si elles sont destinées à un usage extérieur”, rappelle Testachats. “C’est surtout ce dernier point qui pose parfois problème: trois guirlandes ne sont pas totalement étanches, ce qui peut entraîner un risque d’électrocution.”

Au total, 24 guirlandes d’environ 10 mètres ont été testées en laboratoire. Celles-ci ont subi un large éventail de tests: test de traction et un test d’impact pour mesurer leur solidité, vérification de la puissance indiquée, test de l’isolation électrique, examen de la résistance au feu des LED et, pour les modèles annoncés comme utilisables à l’extérieur, contrôle de l’étanchéité.

Sur l’ensemble des guirlandes testées, 14 présentaient des non-conformités, mineures pour la plupart, pointe Testachats. En outre, sept modèles n’avaient pas de marquage ou un marquage incorrect, sept ne s’éteignaient pas assez rapidement lors du test de résistance au feu et quatre n’indiquaient pas la puissance maximale. Par contre, trois guirlandes, achetées chez Action, Hubo ou encore Shein, étaient réellement dangereuses et sont formellement déconseillées par Testachats.

“Nous avons déposé plainte auprès de l’Inspection économique pour les trois guirlandes dangereuses, mais aussi pour les onze autres qui ne répondent pas à toutes les exigences de sécurité”, fait savoir Julie Frère, porte-parole de Testachats. “Noël doit être une fête chaleureuse et sûre, et les consommateurs devraient pouvoir faire confiance aux guirlandes qu’ils achètent.”

Pour éviter tout risque durant la période de Noël, l’association conseille d’acheter “des guirlandes portant le marquage CE, de préférence pas trop bon marché” et de vérifier avant usage “que tous les composants — surtout électriques — sont encore intacts”. Elle encourage par ailleurs à ne pas les laisser allumées 24 heures sur 24.

Belga