Terrasses interdites rue de l’Étuve : les commerçants du centre de Bruxelles inquiets

Alors que les températures dépassaient les 17 °C à Uccle, l’ambiance aurait pu être idéale pour profiter des terrasses bruxelloises ce jeudi. Mais dans le centre-ville, certains commerçants grincent des dents : les terrasses, chevalets et tourniquets sont désormais interdits rue de l’Étuve, artère emblématique menant à Manneken-Pis .

La Ville de Bruxelles justifie cette décision par la nécessité de désencombrer l’espace public dans une zone très fréquentée par les touristes. L’objectif est de garantir une meilleure circulation des piétons dans cette rue souvent saturée, surtout les week-ends.

Mais la mesure passe mal auprès de certains commerçants, qui craignent une baisse de fréquentation. D’autant que la Ville précise qu’une réévaluation est prévue dans les prochaines semaines pour la Grand-Place, le piétonnier et la place Agora. Certains dispositifs, jugés encombrants ou non conformes, pourraient eux aussi devoir disparaître.

■ Reportage de David Courrier, Marjorie Fellinger et Hugo Moriamé