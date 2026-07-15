Talibans à Bruxelles: Saskia Bricmont juge “lunaire” l’échange avec le commissaire Brunner

L’audition du commissaire européen Magnus Brunner (Affaires intérieures et Migrations), ce mardi soir au Parlement européen, sur la rencontre du 23 juin dernier avec des représentants du régime taliban était “lunaire”, selon les mots de l’eurodéputée belge Saskia Bricmont.

“Cet échange n’aurait pas dû se tenir à huis clos, à l’abri du regard des citoyens et du contrôle démocratique public. Il n’en est sorti aucune explication tangible justifiant un tel exercice d’opacité“, a-t-elle dénoncé.

“L’Europe ne peut pas prétendre défendre les droits humains tout en négociant dans l’ombre avec ceux qui les piétinent chaque jour. Pire, en leur offrant des postes consulaires pour leur permettre d’organiser la répression de leur peuple sur notre territoire“, dit-elle, en référence notamment à l’Allemagne. La nomination fin 2025 d’émissaires talibans investis dans des consulats de Bonn et Berlin a été vue par ses opposants comme une contrepartie destinée à permettre la reprise des expulsions de ressortissants afghans résidant dans ce pays.

Cette reprise est envisagée par au moins 15 États membres de l’UE – dont la Belgique – qui ont participé le 23 juin à cette réunion à Zaventem, présentée comme “administrative et technique”, co-organisée par la Commission européenne et la Suède avec des représentants du régime taliban. Elle faisait suite à une réunion précédente à Kaboul, en janvier.

Le commissaire Brunner a répété qu’elle portait sur le renvoi de ressortissants afghans condamnés ou présentant un risque pour la sécurité, et que la Commission ne faisait ainsi que répondre à une demande de plusieurs États membres d’organiser cette rencontre.

Le commissaire, selon Mme Bricmont, n’a pu apporter “aucune garantie” sur le contrôle et le respect du principe de non-refoulement. “On attend pourtant de la Commission qu’elle soit la gardienne des Traités, et non le chaperon d’États membres qui voudraient violer ce principe“, a-t-elle déclaré à Belga.