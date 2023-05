Suspension Métro 3 : pour le député Ecolo Gilles Vanden Burre “il faut mettre les choses à plat”

Le quotidien L’Echo nous apprenait hier que Beliris souhaite suspendre le projet de métro vers Schaerbeek, en raison d’un surcoût important dans les travaux. Cela représenterait une augmentation d’environ 1 milliard d’euros. Le député fédéral Gilles Vanden Burre (Ecolo) était l’invité du 12h30.

En effet, Beliris a déposé une note pour suspendre le projet auprès du gouvernement bruxellois. Deux offres ont été remises dans le tronçon de Bruxelles Nord, et elles sont trop élevées par rapport à ce qui était prévu. Si pour Gilles Vanden Burre cela ne représente tout de même pas une bonne nouvelle, c’est : “Une grande préoccupation en termes de gestion budgétaire, car on parle d’une augmentation de 250%, ce qui remet beaucoup de choses en cause.”

Il a été demandé à la Région de compenser le surcoût, ce qui étonne le député : “En tant qu’écolo, nous pensons qu’il faut mettre les choses à plat, et interroger la ministre Karine Lalieux sur comment on en est arrivés là?” Gilles Vanden Burre décrit la communication gouvernementale comme partielle et regrette le manque de transparence quant à ce sujet, de la part de Beliris.

Réinvestir l’argent

Alors que Beliris devait financer une partie du projet à hauteur de 500 000, pour le député Ecolo, cet argent doit servir à encourager la mobilité douce, comme les transports en commun, mais surtout à court terme. “Notre priorité absolue, c’est de mettre des lignes de trams supplémentaires, des lignes de bus, d’augmenter la fréquence de passage. Donc oui cet argent doit aussi servir à ça” confie Gilles Vanden Burre.

“Je suis déçu des déclarations du Premier ministre Alexander De Croo”

Alors qu’hier soir, le Premier ministre déclarait vouloir mettre sur pause les législations sur la nature, les deux partis Ecolo et Groen ont immédiatement réagi. Ils reprochent notamment l’absence totale de dialogue au sein du gouvernement : “Clairement, cette déclaration est incompréhensible. Quand on voit que dès le mois de mai, des pays européens sont déjà sous les flammes, qu’on voit l’effet concret du dérèglement climatique avec la perte de biodiversité, on ne peut pas parler d’une pause” explique Gilles Vanden Burre.

Aucun accord n’a été donné avant ce discours du côté des Ecolo : “Alexander De Croo a parlé en tant que ministre des libéraux flamands, pas en tant que Premier ministre, je lui dirai demain que j’ai été déçu.”

Augmenter taux d’intérêt pour les comptes épargne

Le groupe Ecolo-Groen à la Chambre veut fixer le taux d’intérêt minimum à 1.25%. En effet, cette augmentation ferait suite à la hausse des taux décidée par la Banque Centrale Européenne. Pour Gilles Vanden Burre : “Quand notre banque place son argent à la banque européenne, elle reçoit un taux d’intérêt de 3.25% et propose 1% à ses clients, ce n’est pas tenable.”

Cela permettrait selon lui, de lutter contre l’inflation et pourrait relancer le pouvoir d’achat. “Les banques sont très profitables, avec plus de 2% de rentabilité.”

Le texte sera donc déposé au Parlement prochainement car : “Cela doit bouger” conclut-t-il

■ Interview de Gilles Vanden Burre (Ecolo), député fédéral au micro de Vanessa Lhuillier et Fanny Rochez