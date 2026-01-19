Suspension du prononcé pour un supporter d’Anderlecht poursuivi pour coups et blessures

Le tribunal correctionnel de Tournai a accordé lundi la suspension du prononcé à un supporter d’Anderlecht dans le cadre de faits survenus en marge du match de Jupiler Pro League Courtrai – Anderlecht, le 17 septembre 2023. Le trentenaire était poursuivi pour coups et blessures à l’encontre d’un autre fan bruxellois.

La scène s’était produite au moment de la sortie du stade. Pendant la rencontre, un incident avait éclaté entre deux groupes de supporters anderlechtois lorsqu’un adolescent filmait une tribune. Son GSM lui avait été confisqué par des supporters que le prévenu connaissait.

La situation s’était calmée pendant le match et l’adolescent avait pu récupérer son téléphone. “Ensuite, j’ai juste voulu discuter avec un supporter en sortant du stade parce que je voyais qu’il était encore énervé avec cette histoire. Il s’est montré agressif et j’ai frappé. J’ai sans doute agi trop vite“, a reconnu le prévenu. La victime est tombée, tête contre le sol, et a perdu connaissance avant de subir une hémorragie cérébrale. L’issue n’a toutefois pas été fatale.

Le parquet avait requis une peine d’un an de prison avec sursis et une amende, tandis que la défense sollicitait la suspension ou la suspension probatoire du prononcé. “Pendant les matchs, il y a un cocktail de testostérone, de bêtise et d’alcool. Nous ne plaidons pas la légitime défense, mais l’attitude de la victime a aussi posé problème dans ce dossier”, avait souligné l’avocat du prévenu.

Belga