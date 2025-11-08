Survols de drones: combien coûte la fermeture de l’aéroport de Bruxelles à l’économie belge ?

La fermeture temporaire de l’aéroport de Bruxelles, mardi soir, à cause de survols de drones, aura un coût financier “conséquent” pour Brussels Airlines, selon sa porte-parole Joëlle Neeb, qui n’avance pas encore de chiffres précis.

“Huit avions étaient en vol et venaient vers l’aéroport de Bruxelles et on a dû les dévier vers d’autres aéroports européens. Une dizaine de vols n’ont jamais quitté leur aéroport pour rejoindre Bruxelles. Une vingtaine de vols ont été, pour finir, annulés. Mercredi matin, on a dû aussi annuler une quinzaine de vols parce que ces avions bloqués dans ces autres aéroports européens ont dû être ramenés vers l’aéroport de Bruxelles“, explique la porte-parole qui estime que 3000 passagers ont été impactés par la fermeture de l’aéroport.

Bien qu’il s’agisse d’un cas de force majeure n’ouvrant pas droit à compensation, la compagnie prend en charge les frais raisonnables de ses clients. “En tant que compagnie aérienne européenne, on doit fournir ce qu’on appelle le Care. Ça veut dire faire en sorte que le passager puisse arriver à sa destination finale le plus rapidement possible, donc trouver un autre vol ou éventuellement rembourser le vol initial. Et puis, rembourser les frais raisonnables liés à l’annulation. Ça pourrait être un hôtel, le transport en taxi, la restauration… Tout ça, ce sont des frais qui vont rentrer et qui concernent potentiellement 3000 passagers“.

Pour Wouter Dewulf, économiste de l’aviation, les compagnies aériennes ne sont pas les seules à être touchées. “L’aéroport était fermé durant trois heures, ça représente un coût d’à peu près 2 millions d’euros“.

Selon une étude de l’UCLouvain et de l’université d’Anvers, une heure de fermeture de l’aéroport de Bruxelles engendre 600.000 à 700.000 € de perte pour l’économie belge. Wouter Dewulf estime que ce n’est pas un hasard si les aéroports sont pris pour cible : “Si on veut toucher l’économie belge sans dépenser beaucoup, fermer un aéroport a un gros impact“.

Ce week-end, 125.000 passagers sont attendus à l’aéroport de Bruxelles. En cas de nouvelles perturbations, les conséquences économiques pourraient à nouveau être lourdes.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Joachim Vincent, Jacques Vermeer et Quentin Carbonnelle